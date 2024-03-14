В новом опросе Байден незначительно опередил Трампа

Действующий президент США Джо Байден имеет незначительное преимущество в 1 процентный пункт над своим вероятным оппонентом на выборах Дональдом Трампом, согласно данным нового опроса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на опрос Reuters/Ipsos

Детали: Около 39% зарегистрированных избирателей сказали, что проголосовали бы за демократа Байдена, если бы выборы состоялись сегодня. Еще 38% респондентов выбрали бы республиканца Трампа.

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Опрос также показал, что многие избиратели не определились с выбором: 11% заявили, что будут голосовать за других кандидатов, 5% сказали, что не будут голосовать, а 7% сказали, что не знают или отказались отвечать.

Опрос Reuters/Ipsos собрал ответы онлайн по всей стране, в нем приняли участие 4094 взрослых американцев, в том числе 3356 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 1,8% для зарегистрированных избирателей и 1,7% для всех респондентов.

В январе данные опроса показывали значительное преимущество Трампа над Байденом: 40% против 34%. А в феврале действующий глава Белого дома сократил отставание: 37% против 34%