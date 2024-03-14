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Укрзалізниця представила перший медичний евакуаційний поїзд для захисників

Олександр ШумілінЧетвер, 14 березня 2024, 16:27
Укрзалізниця представила перший медичний евакуаційний поїзд для захисників
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця вперше продемонстрували медичний евакуаційний поїзд. До цього залізниця використовувала окремі евакуаційні вагони для поранених.

Джерело: повідомлення Укрзалізниці, Міноборони

Деталі: Під час презентації голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко розповів, що у 2022 році вони створили перший медичний вагон, який не має аналогів у світі.

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Зараз загальна кількість вагонів, задіяних у медичній евакуації в Україні, становить 62 одиниці.

"Всі вагони завдяки живленню від генератора повністю автономні й оснащені апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами, аспіраторами, іншою медтехнікою. Є навіть вагони-реанімації з кисневими станціями, у деяких вагонах у найбільш критичних випадках є  можливість проводити  оперативне втручання під час руху поїзда", - сказано у повідомленні.

 
Укрзалізниця
 
Укрзалізниця
 
Міноборони
 
Міноборони

До кінця 2024 року залізничники обіцяють переобладнати ще 8 вагонів для потреб медичної евакуації.

ВІДЕО ДНЯ

Проєкт втілювали разом із Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міноборони і Командуванням Медичних сил.

Теми: медицинавійнаУкрзалізниця
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