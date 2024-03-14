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Укрзализныця представила первый медицинский эвакуационный поезд для защитников

Александр ШумилинЧетверг, 14 марта 2024, 16:27
Укрзализныця представила первый медицинский эвакуационный поезд для защитников
Фото: Укрзализныця

Укрзализныця впервые продемонстрировали медицинский эвакуационный поезд. До этого железная дорога использовала отдельные эвакуационные вагоны для раненых.

Источник: сообщение Укрзализныци, Минобороны

Детали: Во время презентации председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко рассказал, что в 2022 году они создали первый медицинский вагон, который не имеет аналогов в мире.

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Сейчас общее количество вагонов, задействованных в медицинской эвакуации в Украине, составляет 62 единицы.

"Все вагоны благодаря питанию от генератора полностью автономны и оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, переливания крови, кардиомониторами, аспираторами, другой медтехникой. Есть даже вагоны-реанимации с кислородными станциями, в некоторых вагонах в наиболее критических случаях есть возможность проводить оперативное вмешательство во время движения поезда", - сказано в сообщении.

 
Минобороны
 
Укрзализниця
 
Укрзализниця
 
Минобороны

До конца 2024 года железнодорожники обещают переоборудовать еще 8 вагонов для нужд медицинской эвакуации.

ВИДЕО ДНЯ

Проект воплощали вместе с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Минобороны и Командованием Медицинских сил.

Темы: медицинавойнаУкрзализныця
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