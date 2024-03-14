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Весняний паводок у Києві: за останні 5 днів рівень Дніпра піднявся на пів метра

Станіслав ПогоріловЧетвер, 14 березня 2024, 16:49
Весняний паводок у Києві: за останні 5 днів рівень Дніпра піднявся на пів метра
Фото: скриншот з відео

За останню добу рівень річки Дніпро в межах Києва піднявся на цілих 29 см, а за п′ять днів – на 45 см, проте на даний момент водопілля Києву загрози не несе.

Джерело: пресслужба КМВА

Дослівно: "Згідно даних моніторингу, за останні 5 днів рівень найбільшої річки України в межах столиці зріс на 45 см".

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Деталі: Повідомляється, що підйом відбувається внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля, тому спостерігається початкове затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

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Незважаючи на те, що оголосили про жовтий рівень небезпеки, загрози для Києва через водопілля немає.

 

"Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза небезпекою. До критичного рівня води ще понад 1,3 м. Моніторинг цьогорічного водопілля триває", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

 

За інформацією Укргідрометцентру, наступні дні рівень Дніпра в Києві утримуватиметься вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

Теми: Київпогода
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