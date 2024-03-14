Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Весенний паводок в Киеве: за последние 5 дней уровень Днепра поднялся на полметра

Станислав ПогориловЧетверг, 14 марта 2024, 16:49
Весенний паводок в Киеве: за последние 5 дней уровень Днепра поднялся на полметра
Фото: скриншот с видео

За последние сутки уровень реки Днепр в пределах Киева поднялся на целых 29 см, а за пять дней - на 45 см, однако на данный момент половодье Киеву угрозы не несет.

Источник: пресс-служба КГВА

Дословно: "Согласно данным мониторинга, за последние 5 дней уровень крупнейшей реки Украины в пределах столицы вырос на 45 см".

Реклама:

Детали: Сообщается, что подъем происходит в результате увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища из-за пропуска весеннего половодья, поэтому наблюдается начальное затопление пойм и пониженных приречных территорий.

ВИДЕО ДНЯ
 

Несмотря на то, что объявили о желтом уровне опасности, угрозы для Киева из-за половодья нет.

 

"Аварийных подтоплений по городу не зафиксировано. Промышленные объекты и жилые массиве города вне опасности. До критического уровня воды еще более 1,3 м. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

 

По информации Укргидрометцентра, в последующие дни уровень Днепра в Киеве будет удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий.

Темы: Киевпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, обновлено от 03:26В России после удара БПЛА загорелся еще один НПЗ

Оккупанты атаковали Украину 34 "Шахедами", почти все сбиты

Войска РФ атакуют энергосистему Украины, чтобы подорвать оборонную промышленность – ISW

Пока Конгресс медлит, Путин использует каждую минуту для ударов по Украине – Белый дом

Великобритания объявила новый пакет помощи Украине с беспилотниками и системами ПВО

ГУР о стрельбе в Подмосковье: Это сознательная провокация спецслужб Путина

Все новости...
Киев
Киев и Брюссель хотят начать переговоры о вступлении не позднее июня
В столице прозвучало уже 1000 тревог – Киев Цифровой
В Киеве бандиты под видом работников ТЦК выбивали деньги: мошенники задержаны
Последние новости
11:18
фотоНа росТВ показали фейк с Даниловым, который якобы подтверждает причастность Украины к теракту
11:04
В Японии продолжается фондовый бум
10:49
исследованиеВейпинг может вызвать изменения в ДНК, подобные тем, что возникают у курильщиков обычных сигарет
10:36
фотоТеракт в РФ: Путину доложили о задержании 11 человек "с контактами в Украине"
10:22
В Праге собирают антиправительственную демонстрацию
10:08
"Шахеды" ночью маневрировали по Украине и повредили энергообъекты в двух областях
09:44
фотоТеракт в Подмосковье: количество погибших возросло до 93, более сотни госпитализированы
09:30
Сенат США в ночном голосовании все же утвердил бюджет на 1,2 трлн долларов
09:17
фото, видео, обновлено от 03:26В России после удара БПЛА загорелся еще один НПЗ
09:03
Стали известны детали министерской встречи к 75-летию Альянса и заседания Совета Украина-НАТО
Все новости...
Реклама: