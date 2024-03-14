Весенний паводок в Киеве: за последние 5 дней уровень Днепра поднялся на полметра

За последние сутки уровень реки Днепр в пределах Киева поднялся на целых 29 см, а за пять дней - на 45 см, однако на данный момент половодье Киеву угрозы не несет.

Источник: пресс-служба КГВА

Дословно: "Согласно данным мониторинга, за последние 5 дней уровень крупнейшей реки Украины в пределах столицы вырос на 45 см".

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За останню добу рівень річки Дніпро в межах Києва піднявся на цілих 29 см, а за п′ять днів – на 45 см, проте на даний момент водопілля Києву загрози не несе. pic.twitter.com/LSkrBfUg9C — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 14, 2024

Детали: Сообщается, что подъем происходит в результате увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища из-за пропуска весеннего половодья, поэтому наблюдается начальное затопление пойм и пониженных приречных территорий.

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Несмотря на то, что объявили о желтом уровне опасности, угрозы для Киева из-за половодья нет.

"Аварийных подтоплений по городу не зафиксировано. Промышленные объекты и жилые массиве города вне опасности. До критического уровня воды еще более 1,3 м. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

По информации Укргидрометцентра, в последующие дни уровень Днепра в Киеве будет удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий.