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Заморожені росактиви: в ЄК запропонують передати Україні мільярди євро прибутків – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 березня 2024, 17:07
Заморожені росактиви: в ЄК запропонують передати Україні мільярди євро прибутків – ЗМІ
Фото: Getty Images

Єврокомісія готується висунути пропозицію про конфіскацію для України від 15 до 20 млрд євро прибутків від заморожених в Європі суверенних активів Росії.

Джерело: The Guardian з посиланням на неназваних повідомили високопосадовці ЄС, передає "Європейська правда"

Дослівно: "За словами джерел, посадовці Єврокомісії готові висунути на розгляд держав-членів ЄС юридично обґрунтовану пропозицію, можливо, до саміту лідерів Євросоюзу у Брюсселі наступного четверга".

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Деталі: Неназваний високопосадовець ЄС сказав виданню, що заморожені в Європі росактиви, ймовірно, принесуть від 15 до 20 млрд євро прибутку після сплати податків у період до кінця 2027 року, залежно від динаміки світових процентних ставок.

Як йдеться в матеріалі, хоча посадовці сподіваються на домовленість про вилучення прибутків, поки що вони не очікують угоди про те, як ці гроші мають бути використані, оскільки деякі держави виступають проти того, щоб використовувати їх для фінансування української армії, вважаючи за краще витратити їх на реконструкцію та гуманітарні зусилля.

Джерела кажуть, що Європейська комісія поки що не буде пропонувати варіанти щодо використання цих грошей.

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"Це означає, що вони можуть погодитися в принципі на використання надходжень від прибутку, але потім провести подальшу дискусію про те, куди ці гроші можуть бути спрямовані відповідно до конституції кожної країни-члена", – зазначив співрозмовник The Guardian.

За його словами, процес набрав обертів, і в ЄС очікують, що після ухвалення початкового рішення справа зрушиться з мертвої точки.

Передісторія:

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейська комісія прагне прискорити затвердження механізму, який дозволить використовувати прибутки від заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна змогла вже в липні отримати перший транш у 2-3 мільярди євро.
  • За даними ЗМІ, президент США Джо Байден хоче, щоб країни G7 досягнули прогресу щодо планів використання арештованих російських суверенних активів на підтримку України до їхнього саміту в червні 2024 року.

Читайте також: Виклики конфіскації: що допоможе Україні добитися передачі російських активів

Теми: РосіясанкціїЄСУкраїна
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