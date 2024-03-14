Замороженные росактивы: в ЕК предложат передать Украине миллиарды евро доходов - СМИ

Еврокомиссия готовится выдвинуть предложение о конфискации для Украины от 15 до 20 млрд евро доходов от замороженных в Европе суверенных активов России.

Источник: The Guardian со ссылкой на неназванных сообщили высокопоставленные чиновники ЕС, передает "Европейская правда"

Дословно: "По словам источников, чиновники Еврокомиссии готовы выдвинуть на рассмотрение государств-членов ЕС юридически обоснованное предложение, возможно, до саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе в следующий четверг".

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Детали: Неназванный чиновник ЕС сказал изданию, что замороженные в Европе росактивы, вероятно, принесут от 15 до 20 млрд евро прибыли после уплаты налогов в период до конца 2027 года, в зависимости от динамики мировых процентных ставок.

Как говорится в материале, хотя чиновники надеются на договоренность об изъятии прибыли, пока они не ожидают соглашения о том, как эти деньги должны быть использованы, поскольку некоторые государства выступают против того, чтобы использовать их для финансирования украинской армии, предпочитая потратить их на реконструкцию и гуманитарные усилия.

Источники говорят, что Европейская комиссия пока не будет предлагать вариантов использования этих денег.

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"Это означает, что они могут согласиться в принципе на использование поступлений от прибыли, но затем провести дальнейшую дискуссию о том, куда эти деньги могут быть направлены в соответствии с конституцией каждой страны-члена", – отметил собеседник The Guardian.

По его словам, процесс набрал обороты, и в ЕС ожидают, что после принятия изначального решения дело сдвинется с мертвой точки.

Предистория:

Ранее СМИ сообщали, что Европейская комиссия стремится ускорить утверждение механизма, который позволит использовать доходы от замороженных суверенных активов России, чтобы Украина смогла уже в июле получить первый транш в 2-3 миллиарда евро.

По данным СМИ, президент США Джо Байден хочет, чтобы страны G7 достигли прогресса в отношении планов использования арестованных российских суверенных активов в поддержку Украины до их саммита в июне 2024 года.

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