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ЗМІ: Росія з Калінінградської області могла глушити сигнал на літаку міністра оборони Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 березня 2024, 17:28
ЗМІ: Росія з Калінінградської області могла глушити сигнал на літаку міністра оборони Британії
Фото: Getty Images

Росію підозрюють у глушінні супутникового сигналу літака, на якому міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс повертався з Польщі.

Джерело: "Європейська правда", Reuters повідомило джерело в британському уряді й журналісти, які подорожували з Шаппсом

Деталі: За словами співрозмовників Reuters, сигнал GPS на літаку був заблокований протягом близько 30 хвилин в той момент, коли літак пролітав поблизу Калінінградської області Росії.

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Вони додали, що в цей час мобільні телефони не могли підключатися до інтернету, тож літак був змушений використовувати альтернативні методи для визначення свого місцеперебування.

Міноборони Британії відмовилось офіційно коментувати ситуацію.

Співрозмовник відомства в коментарі The Times сказав, що британська авіація має алгоритм дій на випадок подібних збоїв, але вони "створюють невиправданий ризик для цивільних літаків і можуть потенційно загрожувати життю людей".

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"Цьому немає жодного виправдання, і це вкрай безвідповідальна поведінка з боку Росії", – додало джерело.

Також The Times пише, що Росія регулярно раніше глушила сигнал на британських літаках, які злітають з авіабази "Акротірі" на Кіпрі, але з бортами, на яких перебувають британські високопосадовці, таке стається рідко.

Збої в роботі GPS – який використовують авіакомпанії, смартфони та системи озброєнь – у районі Калінінграда спостерігались і раніше. Командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем цього року заявив, що за ними стоїть Росія.

Теми: Велика БританіяКалінінградвійна
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