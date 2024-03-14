СМИ: Россия из Калининградской области могла глушить сигнал на самолете министра обороны Британии

Россию подозревают в глушении спутникового сигнала самолета, на котором министр обороны Великобритании Грант Шаппс возвращался из Польши.

Источник: "Европейская правда", Reuters сообщил источник в британском правительстве и журналисты, которые путешествовали с Шаппсом

Детали: По словам собеседников Reuters, сигнал GPS на самолете был заблокирован в течение около 30 минут в тот момент, когда самолет пролетал вблизи Калининградской области России.

Реклама:

Они добавили, что в это время мобильные телефоны не могли подключаться к интернету, поэтому самолет был вынужден использовать альтернативные методы для определения своего местонахождения.

Минобороны Британии отказалось официально комментировать ситуацию.

Собеседник ведомства в комментарии The Times сказал, что британская авиация имеет алгоритм действий на случай подобных сбоев, но они "создают неоправданный риск для гражданских самолетов и могут потенциально угрожать жизни людей".

ВИДЕО ДНЯ

"Этому нет никакого оправдания, и это крайне безответственное поведение со стороны России", – добавил источник.

Также The Times пишет, что Россия регулярно ранее глушила сигнал на британских самолетах, которые взлетают с авиабазы "Акротири" на Кипре, но с бортами, на которых находятся британские высокопоставленные чиновники, такое происходит редко.

Сбои в работе GPS – который используют авиакомпании, смартфоны и системы вооружений – в районе Калининграда наблюдались и раньше. Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем в этом году заявил, что за ними стоит Россия.