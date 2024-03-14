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Зеленський поговорив з Шольцом на тлі чергового провалу поставок Taurus

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 березня 2024, 18:19
Зеленський поговорив з Шольцом на тлі чергового провалу поставок Taurus
Фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 березня провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили політичну, військову та гуманітарну ситуацію в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речника німецького федерального уряду Штеффена Гебештрайта

Деталі: У розмові з Шольцом Зеленський розповів про наслідки нещодавніх російських атак і подякував федеральному уряду Німеччини "за військову підтримку, зокрема, за посилення протиповітряної оборони України", йдеться в заяві Гебештрайта.

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Своєю чергою канцлер "підтвердив непохитну солідарність Німеччини з Україною" й запевнив, що Берлін продовжить підтримувати Київ у військовій сфері "у тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами".

Сторони домовились продовжувати "конструктивний діалог, зокрема, з метою глобальної підтримки мирного врегулювання", додав речник німецького уряду.

Пізніше Зеленський також повідомив про розмову в Telegram. Він привітав затвердження Єврокомісією проєкту переговорної рамки про вступ України до ЄС, обговорив із німецьким канцлером розвиток оборонної співпраці та підготовку до конференції з відновлення України в Берліні в червні цього року.

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"Обмінялися думками щодо результатів конференції з підтримки України в Парижі 26 лютого та скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів Веймарського трикутника, яка відбудеться у пʼятницю в Берліні за участі Олафа Шольца, Емманюеля Макрона та Дональда Туска", – додав голова держави.

Розмова Шольца із Зеленським відбулась на тлі небажання канцлера Німеччини постачати Україні крилаті ракети Taurus.

Шольц також відкинув ідею обміну ракетами з Великою Британією, щоб Україна могла отримати більше далекобійної зброї.

Теми: ЗеленськийШольц
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