Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский поговорил с Шольцом на фоне очередного провала поставок Taurus

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 марта 2024, 18:19
Зеленский поговорил с Шольцом на фоне очередного провала поставок Taurus
Фото: Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 марта провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, во время которого стороны обсудили политическую, военную и гуманитарную ситуацию в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителя немецкого федерального правительства Штеффена Гебештрайта

Детали: В разговоре с Шольцом Зеленский рассказал о последствиях недавних российских атак и поблагодарил федеральное правительство Германии "за военную поддержку, в частности, за усиление противовоздушной обороны Украины", говорится в заявлении Гебештрайта.

Реклама:

В свою очередь канцлер "подтвердил непоколебимую солидарность Германии с Украиной" и заверил, что Берлин продолжит поддерживать Киев в военной сфере "в тесной координации с европейскими и международными партнерами".

Стороны договорились продолжать "конструктивный диалог, в частности с целью глобальной поддержки мирного урегулирования", добавил представитель немецкого правительства.

Позже Зеленский также сообщил о разговоре в Telegram. Он приветствовал утверждение Еврокомиссией проекта переговорной рамки о вступлении Украины в ЕС, обсудил с немецким канцлером развитие оборонного сотрудничества и подготовку к конференции по восстановлению Украины в Берлине в июне этого года.

ВИДЕО ДНЯ

"Обменялись мнениями о результатах конференции по поддержке Украины в Париже 26 февраля и скоординировали позиции накануне встречи лидеров Веймарского треугольника, которая состоится в пятницу в Берлине с участием Олафа Шольца, Эмманюэля Макрона и Дональда Туска", – добавил глава государства.

Разговор Шольца с Зеленским состоялся на фоне нежелания канцлера Германии поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.

Шольц также отверг идею обмена ракетами с Великобританией, чтобы Украина могла получить больше дальнобойного оружия.

Темы: ЗеленскийШольц
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, обновлено от 03:26В России после удара БПЛА загорелся еще один НПЗ

Оккупанты атаковали Украину 34 "Шахедами", почти все сбиты

Войска РФ атакуют энергосистему Украины, чтобы подорвать оборонную промышленность – ISW

Пока Конгресс медлит, Путин использует каждую минуту для ударов по Украине – Белый дом

Великобритания объявила новый пакет помощи Украине с беспилотниками и системами ПВО

ГУР о стрельбе в Подмосковье: Это сознательная провокация спецслужб Путина

Все новости...
Зеленский
Зеленский поздравил украинцев с Днем добровольца
Зеленский провел совещания по вступлению в ЕС и американскому направлению политики
Зеленский поблагодарил США за новую помощь на 300 млн на фоне споров в Конгрессе
Последние новости
12:38
В Словакии проводят президентские выборы
12:28
Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Одесской области и в Кривом Роге
12:12
фотоХерсонщина: оккупанты атаковали "пункт несокрушимости", ранены гражданские
12:00
В Украине упростили процедуру усыновления: что изменилось
11:45
США имеют данные, что теракт под Москвой готовили ИГИЛ, и предупреждали РФ - СМИ
11:31
На Харьковщине остаются без света до 275 тысяч абонентов
11:30
Шевченковская лавреатка Кармелла Цепколенко: "Передала по музыкальному языку весь ужас Одессы весной 2022-го"
11:18
фотоНа росТВ показали фейк с Даниловым, который якобы подтверждает причастность Украины к теракту
11:04
В Японии продолжается фондовый бум
10:49
исследованиеВейпинг может вызвать изменения в ДНК, подобные тем, что возникают у курильщиков обычных сигарет
Все новости...
Реклама: