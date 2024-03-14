Росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією, шість поранених – ОВА

Російські загарбники тричі атакували Нікопольщину Дніпропетровської області дронами-камікадзами та 4 рази відкривали артилерійський вогонь, у результаті чого постраждали шість людей від 7 до 74 років.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Тричі російські війська атакували Нікопольщину дронами-камікадзе. Чотири рази накривали вогнем важкої артилерії. Терор окупанти влаштували районному центру".

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Деталі: За його словами, у місті пошкоджені майже десяток багатоповерхівок, п’ять приватних будинків, господарська споруда, а також два навчальні заклади, декілька кафе та магазинів, три адміністративні будівлі, аптека. Понівечені авто і лінії електропередач.

Лисак повідомив, що в інших районах області, попри повітряні тривоги, минулося без обстрілів.