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Россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией, шесть раненых - ОВА

Станислав ПогориловЧетверг, 14 марта 2024, 18:50
Россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией, шесть раненых - ОВА
Фото: Сергей Лысак в Telegram

Российские захватчики трижды атаковали Никопольщину Днепропетровской области дронами-камикадзами и 4 раза открывали артиллерийский огонь, в результате чего пострадали шесть человек от 7 до 74 лет.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Трижды российские войска атаковали Никопольщину дронами-камикадзе. Четыре раза накрывали огнем тяжелой артиллерии. Террор оккупанты устроили районному центру".

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Детали: По его словам, в городе повреждены почти десяток многоэтажек, пять частных домов, хозяйственная постройка, а также два учебных заведения, несколько кафе и магазинов, три административных здания, аптека. Изуродованы авто и линии электропередач.

 

Лысак сообщил, что в других районах области, несмотря на воздушные тревоги, обошлось без обстрелов.

 

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Темы: Днепропетровская областьобстрелжертвы
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