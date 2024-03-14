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Росіяни запустили "Шахеди". Про вибухи повідомляють на Хмельниччині

Тетяна ОлійникЧетвер, 14 березня 2024, 22:28
Росіяни запустили Шахеди. Про вибухи повідомляють на Хмельниччині
ілюстративне фото іранських дронів - Сергій Лисак в Telegram

Увечері 14 березня російські війська запустили ударні БпЛА з півдня.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: Повідомляють, що триває атака "Шахедів" на Миколаївщину з півдня: перша група дронів з Миколаївщини прямує у напрямку Одещини,  "Шахеди" на півночі Миколаївщини, курсом на захід. 

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Крім того, кілька груп безпілотників на півночі Херсонщини рухаються вздовж межі Херсонської та Дніпропетровської областей у західному напрямку.

О 19:40 військові повідомили про "Шахеди" на межі Миколаївщини та Одещини та на межі Херсонщини, Миколаївщини та Дніпропетровщини. Прямують на північний захід.

Сили оборони Півдня повідомили, що на Одещині працює ППО.

ВІДЕО ДНЯ

О 21:03 Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" на Вінниччині та Черкащині прямують курсом на захід.

О 21:54 військові попередили, про безпілотники на Хмельниччині курсом на північний захід.

О 22:05 повітряники повідомили, що "Шахеди" на заході Тернопільщини змінили курс, прямують на Старокостянтинів. "Шахеди" на півночі Вінниччини продовжують рух на захід.

О 22:13 попередили, що дві групи "Шахедів" наближаються до Старокостянтинова із заходу та сходу.

О 22:19 кореспонденти "Суспільного" повідомили, що на Хмельниччині чутно звуки вибухів. 

О 22:43 на Хмельниччині повідомили про відбій повітряної тривоги.

Теми: Шахедповітряна тривога
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