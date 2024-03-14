Росіяни запустили "Шахеди". Про вибухи повідомляють на Хмельниччині

Увечері 14 березня російські війська запустили ударні БпЛА з півдня.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: Повідомляють, що триває атака "Шахедів" на Миколаївщину з півдня: перша група дронів з Миколаївщини прямує у напрямку Одещини, "Шахеди" на півночі Миколаївщини, курсом на захід.

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Крім того, кілька груп безпілотників на півночі Херсонщини рухаються вздовж межі Херсонської та Дніпропетровської областей у західному напрямку.

О 19:40 військові повідомили про "Шахеди" на межі Миколаївщини та Одещини та на межі Херсонщини, Миколаївщини та Дніпропетровщини. Прямують на північний захід.

Сили оборони Півдня повідомили, що на Одещині працює ППО.

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О 21:03 Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" на Вінниччині та Черкащині прямують курсом на захід.

О 21:54 військові попередили, про безпілотники на Хмельниччині курсом на північний захід.

О 22:05 повітряники повідомили, що "Шахеди" на заході Тернопільщини змінили курс, прямують на Старокостянтинів. "Шахеди" на півночі Вінниччини продовжують рух на захід.

О 22:13 попередили, що дві групи "Шахедів" наближаються до Старокостянтинова із заходу та сходу.

О 22:19 кореспонденти "Суспільного" повідомили, що на Хмельниччині чутно звуки вибухів.

О 22:43 на Хмельниччині повідомили про відбій повітряної тривоги.