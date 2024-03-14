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Россияне запустили "Шахеды". О взрывах сообщают в Хмельницкой области

Татьяна ОлейникЧетверг, 14 марта 2024, 22:28
Россияне запустили Шахеды. О взрывах сообщают в Хмельницкой области
иллюстративное фото иранских дронов - Сергей Лысак в Telegram

Вечером 14 марта российские войска запустили ударные БПЛА с юга.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: Сообщают, что продолжается атака "Шахедов" на Николаевщину с юга: первая группа дронов из Николаевщины следует в направлении Одесщины, "Шахеды" на севере Николаевщины, курсом на запад.

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Кроме того, несколько групп беспилотников на севере Херсона движутся вдоль границ Херсонской и Днепропетровской областей в западном направлении.

В 19:40 военные сообщили о "Шахедах" на границе Николаевщины и Одесщины и на границе Херсонщины, Николаевщины и Днепропетровщины. Направляются на северо-запад.

Силы обороны Юга сообщили, что в Одесской области работает ПВО.

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В 21:03 Воздушные силы сообщили, что "Шахеды" в Винницкой и Черкасской области следуют курсом на запад.

В 21:54 военные предупредили о беспилотниках на Хмельнитчине курсом на северо-запад.

В 22:05 воздушники сообщили, что "Шахеды" на западе Тернопольщины изменили курс, направляются на Староконстантинов. "Шахеды" на севере Винницкой области продолжают движение на запад.

В 22:13 предупредили, что две группы "Шахедов" приближаются к Староконстантинову с запада и востока.

В 22:19 корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Хмельницкой области слышны звуки взрывов.

В 22:43 в Хмельницкой области сообщили об отбое воздушной тревоги.

Темы: Шахедвоздушная тревога
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