Операція РДК та "Легіону Свободи" в Бєлгороді та Курську. "Вибори" в РФ під загрозою? / ТОК-ШОУ УП
Четвер, 14 березня 2024, 20:27
Незабаром розпочнеться новий випуск ТОК-ШОУ "Українська правда".
Роман Кравець разом з гостями студії:
- Валерій Чалий, дипломат, Посол України у США (2015-2019)
- Сергій Рахманін, народний депутат, фракція "Голос"
- Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці
- Юрій Камельчук, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019)
- Олексій Данілов, секретар РНБО
Реклама:
Обговорить операцію російських добровольців з РДК, "Легіону Свободи Росії" та Сибірського батальйону на території Бєлгородської та Курської областей РФ та чи підірве це "виборчі" плани Путіна. Хто та як хоче всадити Україну за стіл перемовин з агресором.