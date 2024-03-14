Операція РДК та "Легіону Свободи" в Бєлгороді та Курську. "Вибори" в РФ під загрозою? / ТОК-ШОУ УП

Незабаром розпочнеться новий випуск ТОК-ШОУ "Українська правда".

Роман Кравець разом з гостями студії:

- Валерій Чалий, дипломат, Посол України у США (2015-2019)

- Сергій Рахманін, народний депутат, фракція "Голос"

- Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці

- Юрій Камельчук, народний депутат, фракція "Слуга народу"

- Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019)

- Олексій Данілов, секретар РНБО

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Обговорить операцію російських добровольців з РДК, "Легіону Свободи Росії" та Сибірського батальйону на території Бєлгородської та Курської областей РФ та чи підірве це "виборчі" плани Путіна. Хто та як хоче всадити Україну за стіл перемовин з агресором.