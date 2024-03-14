Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Операція РДК та "Легіону Свободи" в Бєлгороді та Курську. "Вибори" в РФ під загрозою? / ТОК-ШОУ УП

"Українська правда"Четвер, 14 березня 2024, 20:27
Операція РДК та Легіону Свободи в Бєлгороді та Курську. Вибори в РФ під загрозою? / ТОК-ШОУ УП

Незабаром розпочнеться новий випуск ТОК-ШОУ "Українська правда".

Роман Кравець разом з гостями студії:

- Валерій Чалий, дипломат, Посол України у США (2015-2019)
- Сергій Рахманін, народний депутат, фракція "Голос"
- Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці
- Юрій Камельчук, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019)
- Олексій Данілов, секретар РНБО

Реклама:

Обговорить операцію російських добровольців з РДК, "Легіону Свободи Росії" та Сибірського батальйону на території Бєлгородської та Курської областей РФ та чи підірве це "виборчі" плани Путіна. Хто та як хоче всадити Україну за стіл перемовин з агресором.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР відкидає звинувачення Путіна, що терористи їхали в Україну

Франко-німецький виробник зброї створить підприємство в Україні

США мають дані, що до теракту під Москвою причетні ІДІЛ, та попереджали РФ – ЗМІ

фотоНа росТБ показали фейк з Даніловим, який нібито підтверджує причетність України до теракту

Окупанти атакували Україну 34 "Шахедами", майже усі збиті

Війська РФ атакують енергосистему України, щоб підірвати оборонну промисловість – ISW

Усі новини...
Останні новини
14:57
ГУР відкидає звинувачення Путіна, що терористи їхали в Україну
14:43
В Іспанії тимчасово заблокували Telegram
14:33
Путін звернувся до росіян через пів доби після теракту
14:30
Зареєструватися на НМТ тепер можна через "Дію": покрокова інструкція
14:29
Франко-німецький виробник зброї створить підприємство в Україні
14:17
Через пошкодження ДніпроГЕС втрачено близько 20% потужностей Укргідроенерго
14:06
відеоПрикордонники показали полювання на "Шахеди" у суцільній темряві
14:00
Український диригент Кирило Карабиць отримав орден від короля Британії
13:40
У Харкові найскладніша енергетична ситуація - Зеленський
13:26
Путін із часу теракту не виходить на публіку, але зідзвонився з Лукашенком
Усі новини...
Реклама: