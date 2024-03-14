Операция РДК и "Легиона Свободы" в Белгороде и Курске. "Выборы" в РФ под угрозой? / ТОК-ШОУ УП

В скором времени начнется новый выпуск ТОК-ШОУ "Украинская правда".

Роман Кравец вместе с гостями студии:

- Валерий Чалый, дипломат, Посол Украины в США (2015-2019)

- Сергей Рахманин, народный депутат, фракция "Голос"

- Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества

– Юрий Камельчук, народный депутат, фракция "Слуга народа"

– Павел Климкин, министр иностранных дел (2014-2019)

– Алексей Данилов, секретарь СНБО

Реклама:

Обсудит операцию российских добровольцев из РДК, "Легиона Свободы России" и Сибирского батальона на территории Белгородской и Курской областей РФ и подорвет ли это "избирательные" планы Путина. Кто и как хочет всадить Украину за стол переговоров с агрессором.