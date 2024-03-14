Операция РДК и "Легиона Свободы" в Белгороде и Курске. "Выборы" в РФ под угрозой? / ТОК-ШОУ УП
Четверг, 14 марта 2024, 20:27
В скором времени начнется новый выпуск ТОК-ШОУ "Украинская правда".
Роман Кравец вместе с гостями студии:
- Валерий Чалый, дипломат, Посол Украины в США (2015-2019)
- Сергей Рахманин, народный депутат, фракция "Голос"
- Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества
– Юрий Камельчук, народный депутат, фракция "Слуга народа"
– Павел Климкин, министр иностранных дел (2014-2019)
– Алексей Данилов, секретарь СНБО
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Обсудит операцию российских добровольцев из РДК, "Легиона Свободы России" и Сибирского батальона на территории Белгородской и Курской областей РФ и подорвет ли это "избирательные" планы Путина. Кто и как хочет всадить Украину за стол переговоров с агрессором.