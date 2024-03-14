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На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі

Тетяна ОлійникЧетвер, 14 березня 2024, 20:58

У місті Куп’янськ на Харківщині чоловік підірвався на вибухівці, від отриманих травм помер.

Джерелопресслужба поліції Харківщини

Дослівно: "Мешканець міста Куп’янська на своєму городі підірвався на невідомому вибуховому пристрої. 44-річний постраждалий помер під час надання йому допомоги.

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За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України".

Деталі: У поліції закликали бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та у разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС.

Теми: Харківська областьвибухвійна
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