В Харьковской области мужчина подорвался на неизвестном взрывном предмете

В городе Купянск в Харьковской области мужчина взорвался на взрывчатке, от полученных травм скончался.

Источник: пресс-служба полиции Харьковщины

Дословно: "Житель города Купянска в своем огороде взорвался на неизвестном взрывном устройстве. 44-летний пострадавший скончался во время оказания ему помощи".

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По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Детали: В полиции призывали быть максимально осторожными и не приближаться к незнакомым предметам, передвигаться только по асфальтированным дорожкам и в случае обнаружения неизвестных предметов вызвать службу ГСЧС.