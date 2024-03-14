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В Харьковской области мужчина подорвался на неизвестном взрывном предмете

Татьяна ОлейникЧетверг, 14 марта 2024, 20:58

В городе Купянск в Харьковской области мужчина взорвался на взрывчатке, от полученных травм скончался.

Источник: пресс-служба полиции Харьковщины

Дословно: "Житель города Купянска в своем огороде взорвался на неизвестном взрывном устройстве. 44-летний пострадавший скончался во время оказания ему помощи".

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По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Детали: В полиции призывали быть максимально осторожными и не приближаться к незнакомым предметам, передвигаться только по асфальтированным дорожкам и в случае обнаружения неизвестных предметов вызвать службу ГСЧС.

Темы: Харьковская областьвзрыввойна
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