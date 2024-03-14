Єрмак і Сійярто домовились про міжурядову зустріч на наступному тижні

Голова Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 14 березня провели телефонну розмову, під час якої домовились провести двосторонню зустріч "між командами на урядовому рівні".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ОП.

Дослівно: "Керівник Офісу президента й міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини домовилися провести наступного тижня двосторонню зустріч між командами на урядовому рівні".

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Деталі: Зазначається, що представники України та Угорщини обговорили двосторонні відносини та "шляхи їхнього подальшого розвитку".

Також Єрмак і Сійярто погодились із необхідністю особистого контакту та домовились підтримувати регулярний зв'язок для вирішення "найскладніших питань двостороннього порядку денного".