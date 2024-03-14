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Ермак и Сийярто договорились о межправительственной встрече на следующей неделе

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 марта 2024, 21:17
Ермак и Сийярто договорились о межправительственной встрече на следующей неделе
Фото: Getty Images

Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 14 марта провели телефонный разговор, во время которого договорились провести двустороннюю встречу "между командами на правительственном уровне".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ОП.

Дословно: "Руководитель Офиса президента и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии договорились провести на следующей неделе двустороннюю встречу между командами на правительственном уровне".

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Детали: Отмечается, что представители Украины и Венгрии обсудили двусторонние отношения и "пути их дальнейшего развития".

Также Ермак и Сийярто согласились с необходимостью личного контакта и договорились поддерживать регулярную связь для решения "сложных вопросов двусторонней повестки дня".

Темы: ВенгрияУкраина
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