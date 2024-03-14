Білий дім відповів Джонсону про допомогу Україні: Віддаємо перевагу Сенатському законопроєкту

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував пропозицію спікера Палати представників Майка Джонсона щодо надання Україні фінансової допомоги в кредит.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Пряма мова: "Ми вважаємо, що той законопроєкт, який був ухвалений у Сенаті, дуже добре відповідає нашому сильному бажанню продовжувати підтримувати Україну. Він добре відповідає потребам оборони України, а також потребам оборони Ізраїлю та іншим питанням нашої національної безпеки в усьому світі".

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Деталі: він закликав Джонсона винести цей законопроєкт на розгляд, проголосувати за нього та рухатися далі. "Ми знаємо, що є сильна підтримка його в обох партій, якщо буде можливість голосувати", – додав він.

Передісторія:

Раніше Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями сказав, що його палата підготує свій проєкт для підтримки України, який може запропонувати підтримку у вигляді кредиту або ленд-лізу з міркувань захисту інтересів американських платників податків.

Напередодні міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в уряді України готові погодитись на фіндопомогу від США в кредит, щоб прискорити її схвалення в Конгресі.

У Державному департаменті США, коментуючи ідею про допомогу у вигляді кредиту, заявили, що "обтяжувати Україну мільярдним зовнішнім боргом" в умовах повномасштабної війни не є доречним.