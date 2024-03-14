Белый дом ответил Джонсону о помощи Украине: Отдаем предпочтение Сенатскому законопроекту

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал предложение спикера Палаты представителей Майка Джонсона о предоставлении Украине финансовой помощи в кредит.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Прямая речь: "Мы считаем, что тот законопроект, который был принят в Сенате, очень хорошо соответствует нашему сильному желанию продолжать поддерживать Украину. Он хорошо соответствует потребностям обороны Украины, а также потребностям обороны Израиля и другим вопросам нашей национальной безопасности во всем мире".

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Детали: он призвал Джонсона вынести этот законопроект на рассмотрение, проголосовать за него и двигаться дальше. "Мы знаем, что есть сильная поддержка его в обеих партий, если будет возможность голосовать", - добавил он.

Предистория:

Ранее Джонсон в общении с сенаторами-республиканцами сказал, что его палата подготовит свой проект для поддержки Украины, который может предложить поддержку в виде кредита или ленд-лиза из соображений защиты интересов американских налогоплательщиков.

Накануне министр юстиции Денис Малюська заявил, что в правительстве Украины готовы согласиться на финпомощь от США в кредит, чтобы ускорить ее одобрение в Конгрессе.

В Государственном департаменте США, комментируя идею о помощи в виде кредита, заявили, что "обременять Украину миллиардным внешним долгом" в условиях полномасштабной войны неуместно.