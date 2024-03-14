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Росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Сумщини, поранили чотирьох людей

Тетяна ОлійникЧетвер, 14 березня 2024, 21:41
Росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Сумщини, поранили чотирьох людей
Ілюстративне фото - Getty Images

Окупанти з території російської федерації з мінометів обстріляли місто Середина-Буда на Сумщині, четверо людей поранені.

Джерело: Сумська обласна прокуратура у Facebook

Дослівно: "За даними слідства, 14 березня 2024 року близько 10:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з території російської федерації з мінометів обстріляли м. Середина-Буда Шосткинського району".

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Деталі: Через атаку 44-річний чоловік та 43-річна жінка отримали незначні поранення.

Дослівно: "Після отримання медичної допомоги поранений чоловік відправився на допомогу односельцям, які усували наслідки обстрілу. У цей час ворог знову обстріляв місто, цього разу використовуючи FPV дрони. Постраждалий та двоє його односельців, одному з яких 43, а іншому 64 роки, отримали осколкові поранення".

Деталі: Крім того, росіяни пошкодили щонайменше 7 приватних будинків та 1 автівка.

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Теми: Сумська областьобстріл
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