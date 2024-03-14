Россияне из минометов обстреляли приграничье Сумщины, ранили четырех человек

Оккупанты с территории российской федерации из минометов обстреляли город Середина-Буда на Сумщине, четыре человека ранены.

Источник: Сумская областная прокуратура в Facebook

Дословно: "По данным следствия, 14 марта 2024 года около 10:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты с территории российской федерации из минометов обстреляли г. Середина-Буда Шосткинского района".

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Детали: Из-за атаки 44-летний мужчина и 43-летняя женщина получили незначительные ранения.

Дословно: "После получения медицинской помощи раненый мужчина отправился на помощь односельчанам, устранявшим последствия обстрела. В это время враг снова обстрелял город, на этот раз используя FPV дроны. Пострадавший и двое его односельчан, одному из которых 43, а другому 64 года, получили осколочные ранения".

Детали: Кроме того, россияне повредили по меньшей мере 7 частных домов и 1 автомобиль.