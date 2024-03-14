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Кличко відсторонив директора київського метро від обов’язків після розслідування Bihus.Іnfo

Тетяна ОлійникЧетвер, 14 березня 2024, 23:09
Кличко відсторонив директора київського метро від обов’язків після розслідування Bihus.Іnfo
Віктор Брагінський. Фото з його Facebook

Журналісти Bihus.Іnfo  знайшли в деклараціях родичів директора Київського метрополітену кілька дорогих квартир та землю під Києвом. Мер Києва Віталій Кличко вже відреагував на розслідування та повідомив, що відсторонить Брагінського від виконання обовʼязків.

Джерело: Bihus.Іnfo, Кличко в Telegram

Деталі: Віктор Брагінський очолює Київський метрополітен вже 10 років.

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Журналісти дослідили його декларації та порахувати майно рідних.

Зокрема у декларації мами Брагінського виявили 2 мільйони гривень, які вона майже одразу передарувала сину. Також пенсіонерка у січні 2024 року стала власницею одразу двох двокімнатних квартир в одному із житлових комплексів столиці. Сама пенсіонерка розказала розслідувачам, що вкладалася у будівництво 5 років тому і син їй не давав гроші на придбання.

До притоку грошей журналісти також називають причетною сестру Брагінського.

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Два роки тому Брагінський задекларував дохід у розмірі майже 2 мільйони гривень від того, що продав сестрі Ганні Феніній земельну ділянку на Київщині з майже у 10 разів більшою націнкою.  

Також журналісти з’ясували що багато років поспіль Брагінський не згадував у деклараціях дружину та дітей. А у декларації за 2020 рік їх з’явилося в документі одразу троє.

У дружини Брагінського – Ольги Bihus.Іnfo знайшло двокімнатну квартиру, що розміщена поряд із "однушкою" самого директора метрополітену. Окрім квартири – дачу, яка будується у Козині. Тільки ділянка землі під нею має ринкову вартість близько 760 тисяч доларів.

Сама Ольга у розмові з журналістами повідомляє, що Віктор її колишній чоловік вже більше 10 років. А квартири поряд вони купували через те, що мають спільних дітей.

Брагінський з журналістами говорити відмовився, однак прислав відповідь на запит, де зазначено, що з дружиною він розійшовся ще у 2013 році.

На розслідування, через кілька годин після публікації, відреагував міський голова Києва Віталій Кличко. Він повідомив, що відстороняє від обов’язків директора підземки.

Пряма мова Кличка: "Злий вечір. З неприємними, скажемо так, відкриттями для мене

Висновок. Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення. А далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus info, мають займатися відповідні органи. Правоохоронні".

Що передувало: 

З 9 грудня 2023 року Київський метрополітен зупинив рух між станціями "Теремки" та "Либідська" через необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями. Прогнозують що він відкриється до кінця літа. 

Теми: КиївметроВіталій Кличко
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