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Кличко отстранил директора киевского метро от обязанностей после расследования Bihus.Info

Татьяна ОлейникЧетверг, 14 марта 2024, 23:09
Кличко отстранил директора киевского метро от обязанностей после расследования Bihus.Info
Виктор Брагинский. Фото с его Facebook

Журналисты Bihus.Info нашли в декларациях родственников директора Киевского метрополитена несколько дорогих квартир и землю под Киевом. Мэр Киева Виталий Кличко уже отреагировал на расследование и сообщил, что отстранит Брагинского от исполнения обязанностей.

Источник: Bihus.Info, Кличко в Telegram

Детали: Виктор Брагинский возглавляет Киевский метрополитен уже 10 лет.

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Журналисты исследовали его декларации и сосчитали имущество родных.

В частности, в декларации мамы Брагинского обнаружили 2 миллиона гривен, которые она почти сразу передарила сыну. Также пенсионерка в январе 2024 года стала владелицей сразу двух двухкомнатных квартир в одном из жилых комплексов столицы. Сама пенсионерка рассказала расследователям, что вкладывалась в строительство 5 лет назад и сын ей не давал деньги на покупку.

К притоку денег журналисты также называют причастной сестру Брагинского.

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Два года назад Брагинский задекларировал доход в размере почти 2 миллионов гривен от того, что продал сестре Анне Фениной земельный участок в Киевской области с почти в 10 раз большей наценкой.

Также журналисты выяснили, что много лет подряд Брагинский не упоминал в декларациях жену и детей. А в декларации за 2020 год их появилось в документе сразу три человека.

У бывшей жены Брагинского – Ольги Bihus.Info нашло двухкомнатную квартиру, расположенную рядом с "однушкой" самого директора метрополитена. Кроме квартиры – дачу, которая строится в Козине. Только участок земли под ним имеет рыночную стоимость около 760 тысяч долларов.

Сама Ольга в разговоре с журналистами сообщает, что Виктор ее бывший муж уже больше 10 лет. А квартиры рядом они покупали из-за того, что у них есть общие дети.

Брагинский с журналистами говорить отказался, однако прислал ответ на запрос, где сказано, что с женой он разошелся еще в 2013 году.

На расследование через несколько часов после публикации отреагировал городской голова Киева Виталий Кличко. Он сообщил, что отстраняет от обязанностей директора подземки.

Прямая речь Кличко: "Злой вечер. С неприятными, скажем так, открытиями для меня

Вывод. Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора столичного метро. Или не будет сопротивляться и сам напишет заявление на увольнение. Далее фактами, обнародованными в расследовании журналистов Bihus info, должны заниматься соответствующие органы. Правоохранительные".

Что предшествовало:

С 9 декабря 2023 года Киевский метрополитен остановил движение между станциями "Теремки" и "Лыбидская" из-за необходимости срочного проведения ремонта на перегонном тоннеле между станциями. Прогнозируют, что он откроется к концу лета.

Темы: КиевметроВиталий Кличко
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