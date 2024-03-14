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У Болгарії заявили, що відправили всі обіцяні БТР до України

"Європейська правда"Четвер, 14 березня 2024, 23:11
У Болгарії заявили, що відправили всі обіцяні БТР до України
Прапор Болгарії. фото: Getty Images

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв 14 березня оголосив, що болгарська сторона завершила відправлення всіх бронетранспортерів, які обіцяла Україні в минулому році. 

Джерело: телеканал bTV з посиланням на Тагарєва, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Тагарєва, перший ешелон з БТР, який налічував 30 вагонів, вирушив до України 7 березня. "Останній вже виїхав", – додав голова болгарського Міноборони, не уточнивши, коли саме він прибуде до України.

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Тагарєв додав, що в транспортуванні брали участь 26 одиниць спеціальної техніки, 247 військовослужбовців і цивільних осіб з Командування логістичного забезпечення, Сухопутних військ і Служби військової поліції Болгарії.

"Загальна вартість проекту перевищила 170 тисяч левів (86 920 євро)", – оголосив він.

Нагадаємо, Національні збори Болгарії у листопаді 2023 року ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів болгарського Міністерства внутрішніх справ.

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Однак поставка обіцяних бронетранспортерів затрималася через питання щодо покриття витрат на транспортування.

Раніше у Болгарії казали, що передання БТР Україні почнеться у вересні-жовтні.

БТР перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років. Це мав бути перший випадок, коли болгарська сторона передає броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників, як вона робила до цього.

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