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В Болгарии заявили, что отправили все обещанные БТР в Украину

"Европейская правда"Четверг, 14 марта 2024, 23:11
В Болгарии заявили, что отправили все обещанные БТР в Украину
Флаг Болгарии. фото: Getty Images

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев 14 марта объявил, что болгарская сторона завершила отправку всех бронетранспортеров, которые обещала Украине в прошлом году.

Источник: телеканал bTV со ссылкой на Тагарева, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Тагарева, первый эшелон с БТР, который насчитывал 30 вагонов, отправился в Украину 7 марта. "Последний уже выехал", – добавил глава болгарского Минобороны, не уточнив, когда именно он прибудет в Украину.

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Тагарев добавил, что в транспортировке участвовали 26 единиц специальной техники, 247 военнослужащих и гражданских лиц из Командования логистического обеспечения, Сухопутных войск и Службы военной полиции Болгарии.

"Общая стоимость проекта превысила 170 тысяч левов (86 920 евро)", – объявил он.

Напомним, Национальное собрание Болгарии в ноябре 2023 года ратифицировало межправительственное соглашение между Софией и Киевом, которое регламентирует передачу Украине 100 списанных бронетранспортеров болгарского Министерства внутренних дел.

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Однако поставка обещанных бронетранспортеров задержалась из-за вопроса о покрытии расходов на транспортировку.

Ранее в Болгарии говорили, что передача БТР Украине начнется в сентябре-октябре.

БТР находились на складе Министерства внутренних дел Болгарии с 1980-х годов. Это должен был быть первый случай, когда болгарская сторона передает бронированную технику Киеву напрямую, а не через посредников, как она делала до этого.

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