Боррель у Вашингтоні заявив, що нова підтримка Україні не може чекати

Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив після зустрічей у Вашингтоні 14 березня, що забезпечення нової підтримки Україні не може чекати з огляду на ймовірність нового наступу РФ.

Джерело: агентство Reuters з посиланням на Борреля, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У розмові з журналістами топдипломат ЄС сказав, що передав американським політика простий меседж: "Що б не було зроблено, це має бути зроблено швидко".

Реклама:

"Це стосується і нас. Ми повинні прискоритися. Ми повинні збільшити нашу підтримку, робити більше і швидше. Ось чому ми збільшуємо наші промислові оборонні потужності. І це також стосується США", – сказав Боррель.

Він додав, що "наступні місяці будуть вирішальними" для повномасштабного російського вторгнення проти України.

"Багато аналітиків очікують великого російського наступу цього літа, і Україна не може чекати результатів наступних виборів у США", – вказав топдипломат Євросоюзу.

ВІДЕО ДНЯ

Спікер Палати представників США Майк Джонсон, як відомо, відмовляється призначати голосування щодо законопроєкту, який передбачає виділення Україні додаткових 60 мільярдів доларів допомоги.

Він обіцяв підготувати свій проєкт для підтримки України, який може запропонувати підтримку у вигляді кредиту або ленд-лізу з міркувань захисту інтересів американських платників податків. У Білому домі цю ідею відкинули.