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Боррель в Вашингтоне заявил, что новая поддержка Украине не может ждать

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 марта 2024, 23:59
Боррель в Вашингтоне заявил, что новая поддержка Украине не может ждать
Жозеп Боррель. Фото - Getty Images

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил после встреч в Вашингтоне 14 марта, что обеспечение новой поддержки Украине не может ждать, учитывая вероятность нового наступления РФ.

Источник: агентство Reuters со ссылкой на Борреля, сообщает "Европейская правда"

Детали: В разговоре с журналистами топ-дипломат ЕС сказал, что передал американским политикам простой месседж: "Что бы ни было сделано, это должно быть сделано быстро".

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"Это касается и нас. Мы должны ускориться. Мы должны увеличить нашу поддержку, делать больше и быстрее. Вот почему мы увеличиваем наши промышленные оборонные мощности. И это также касается США", – сказал Боррель.

Он добавил, что "следующие месяцы будут решающими" для полномасштабного российского вторжения против Украины.

"Многие аналитики ожидают большого российского наступления этим летом, и Украина не может ждать результатов следующих выборов в США", – указал топ-дипломат Евросоюза.

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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, как известно, отказывается назначать голосование по законопроекту, который предусматривает выделение Украине дополнительных 60 миллиардов долларов помощи.

Он обещал подготовить свой проект для поддержки Украины, который может предложить поддержку в виде кредита или ленд-лиза из соображений защиты интересов американских налогоплательщиков. В Белом доме эту идею отвергли.

Темы: СШАЕСпомощь Украине
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