США засуджують вибори Путіна на окупованих територіях України – Держдеп

У США заявили, що засуджують проведення російським режимом виборів на тимчасово окупованих територіях України і пригрозили відповідальністю всім причетним до цього процесу, а також тим, хто погодився бути міжнародними спостерігачами.

Джерело: речник Держдепартаменту США Метью Міллер, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Сполучені Штати засуджують спроби Росії підірвати суверенітет, територіальну цілісність і політичну незалежність України шляхом проведення фіктивних виборів на окупованих українських територіях".

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Деталі: Міллер підкреслив, що Сполучені Штати не визнавали й ніколи не визнають легітимність чи результати цих фіктивних виборів, які відбулися в суверенній Україні в рамках виборів президента РФ.

Представник США у цьому зв’язку чітко наголосив: "Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсон і Крим – це Україна".

Водночас Міллер підкреслив, що результати виборів в окупованих українських областях будуть такими, як скажуть у Москві. Вони "не можуть відображати вільного волевиявлення громадян України, яких примушують голосувати".

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Речник Держдепу США також підкреслив, що Росія вкотре демонструє повне ігнорування своїх зобов’язань за міжнародним правом.

Пряма мова: "Сполучені Штати продовжать використовувати всі доступні інструменти для притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за дії, які підривають суверенітет, територіальну цілісність або політичну незалежність вільних країн, у тому числі тих, хто є спостерігачами на фіктивних виборах Кремля в окупованих частинах України".