США осуждают выборы Путина на оккупированных территориях Украины – Госдеп

В США заявили, что осуждают проведение российским режимом выборов на временно оккупированных территориях Украины и пригрозили ответственностью всем причастным к этому процессу, а также тем, кто согласился быть международными наблюдателями.

Источник: пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Соединенные Штаты осуждают попытки России подорвать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Украины путем проведения фиктивных выборов на оккупированных украинских территориях".

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Детали: Миллер подчеркнул, что Соединенные Штаты не признавали и никогда не признают легитимность или результаты этих фиктивных выборов, которые состоялись в суверенной Украине в рамках выборов президента РФ.

Представитель США в этой связи четко подчеркнул: "Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон и Крым - это Украина".

В то же время Миллер подчеркнул, что результаты выборов в оккупированных украинских областях будут такими, как скажут в Москве. Они "не могут отражать свободного волеизъявления граждан Украины, которых заставляют голосовать".

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Представитель Госдепа США также подчеркнул, что Россия в очередной раз демонстрирует полное игнорирование своих обязательств по международному праву.

Прямая речь: "Соединенные Штаты продолжат использовать все доступные инструменты для привлечения к ответственности лиц, ответственных за действия, которые подрывают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость свободных стран, в том числе тех, кто является наблюдателями на фиктивных выборах Кремля в оккупированных частях Украины".