На Київщині і на підступах до столиці працювала ППО

Вночі 15 березня Київська ОВА повідомила про роботу ППО в регіоні по ворожих дронах.

Джерело: КОВА, КМВА

Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО".

Реклама:

Деталі: О першій ночі в Київській області була оголошена повітряна тривога.

Близько другої години ночі повітряну тривогу оголосили у Києві, повідомивши, що вона "повʼязана із загрозою застосування БпЛА".

О 2:22 КМВА повідомила, що в області, на підступах до Києва, працює ППО.

ВІДЕО ДНЯ

О 2:51 в Києві та області оголосили відбій повітряної тривоги.