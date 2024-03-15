На Київщині і на підступах до столиці працювала ППО
П'ятниця, 15 березня 2024, 01:32
Вночі 15 березня Київська ОВА повідомила про роботу ППО в регіоні по ворожих дронах.
Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО".
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Деталі: О першій ночі в Київській області була оголошена повітряна тривога.
Близько другої години ночі повітряну тривогу оголосили у Києві, повідомивши, що вона "повʼязана із загрозою застосування БпЛА".
О 2:22 КМВА повідомила, що в області, на підступах до Києва, працює ППО.
ВІДЕО ДНЯ
О 2:51 в Києві та області оголосили відбій повітряної тривоги.