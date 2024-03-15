Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Київщині і на підступах до столиці працювала ППО

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 березня 2024, 01:32
На Київщині і на підступах до столиці працювала ППО
Мобільна вогнева група ППО, фото з Telegram Сергія Наєва

Вночі 15 березня Київська ОВА повідомила про роботу ППО в регіоні по ворожих дронах.

Джерело: КОВА, КМВА

Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО".

Реклама:

Деталі: О першій ночі в Київській області була оголошена повітряна тривога.

Близько другої години ночі повітряну тривогу оголосили у Києві, повідомивши, що вона "повʼязана із загрозою застосування БпЛА".

О 2:22 КМВА повідомила, що в області, на підступах до Києва, працює ППО.

ВІДЕО ДНЯ

О 2:51 в Києві та області оголосили відбій повітряної тривоги.

Теми: Київська областьППОбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Нам потрібна доба": Шмигаль розповів, як повертатимуть світло українцям

Альянс готовий до конфлікту з РФ — голова Військового комітету НАТО

фото, відео, доповнено 5 загиблих, 15 поранених, 3 зниклих безвісти − наслідки комбінованої атаки росіян

У "Дії" з’явилися документи про освіту

США попросили Україну припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі — ЗМІ

фото По ДніпроГЕС було два прямих влучання: ГЕС-2 у критичному стані − Укргідроенерго

Усі новини...
Київська область
На Київщині працювала ППО
У Києві та області до кінця тижня очікуються нічні заморозки
У Києві та на Київщині можливі різкі коливання рівнів води у Дніпрі – Укргідрометцентр
Останні новини
18:01
Поблизу Львова водій збив козулю й залишив її на трасі: тварину врятували волонтери
17:52
Зеленський провів "енергетичну" Ставку
17:42
фото, відеоПідприємця та ексдиректора підприємства Міноборони викрили на хабарі у $600 тис.
17:40
Олег Скрипка випустив новий кліп "Номад", який створив штучний інтелект
17:34
Уряд схвалив законопроєкт з підвищення акцизу на паливо
17:19
У меню – "Мрія педофіла" і "Повія": що відомо про скандал з харківським баром
17:11
Завдяки Катару вдалося повернути дев'ятьох українських дітей
17:08
Закон у штаті Теннессі захищатиме музичну індустрію від штучного інтелекту
17:08
фотоПонад 35 тисяч киян ховалися у метро цієї ночі
17:02
фото, оновленоУ Запоріжжі вже 25 постраждалих від ракетної атаки РФ, серед загиблих – дитина
Усі новини...
Реклама: