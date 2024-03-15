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На Киевщине и на подступах к столице работала ПВО

Ольга ГлущенкоПятница, 15 марта 2024, 01:32
На Киевщине и на подступах к столице работала ПВО
Мобильная огневая группа ПВО, фото из Telegram Сергея Наева

Ночью 15 марта Киевская ОВА сообщила о работе ПВО в регионе по вражеским дронам.

Источник: КОВА, КГВА

Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".

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Детали: В час ночи в Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Около двух часов ночи воздушную тревогу объявили в Киеве, сообщив, что она "связана с угрозой применения БПЛА".

В 2:22 КМВА сообщила, что в области, на подступах к Киеву, работает ПВО.

ВИДЕО ДНЯ

В 2:51 в Киеве и области объявили отбой воздушной тревоги.

Темы: Киевская областьПВОбеспилотники
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