На Киевщине и на подступах к столице работала ПВО

Ночью 15 марта Киевская ОВА сообщила о работе ПВО в регионе по вражеским дронам.

Источник: КОВА, КГВА

Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".

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Детали: В час ночи в Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Около двух часов ночи воздушную тревогу объявили в Киеве, сообщив, что она "связана с угрозой применения БПЛА".

В 2:22 КМВА сообщила, что в области, на подступах к Киеву, работает ПВО.

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В 2:51 в Киеве и области объявили отбой воздушной тревоги.