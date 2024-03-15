Суд відмовив Трампу в закритті справи про секретні документи

Суддя, яка головує у справі про секретні документи у Флориді, відхилила клопотання Дональда Трампа про закриття кримінальної справи за звинуваченням у незаконному володінні секретними документами.

Джерело: CNN, The Associated Press

Деталі: Окружний суддя США Айлін Кеннон видала постанову, в якій йдеться про те, що, хоча команда Трампа висунула "різні аргументи, що заслуговують на серйозний розгляд", зняття звинувачень не є виправданим. Справа стосується коробок з документами, деякі з них є засекреченими, які Трамп забрав до свого маєтку в Мар-а-Лаго, коли залишив Білий дім.

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Кеннон під час більш ніж тригодинних дебатів дала зрозуміти, що не має наміру закривати одну з чотирьох кримінальних справ проти Трампа.

Вона заслухала аргументи щодо клопотання Трампа, де його адвокати заявили, що закон, який прокурори використовували для звинувачення його у нібито зберіганні записів національної безпеки без дозволу, є занадто розмитим, щоб використовувати його проти колишнього президента.

У своєму запереченні Кеннон зазначила, що питання про потенційну розмитість закону було б краще підняти "під час брифінгу для присяжних та/або інших відповідних клопотаннях", а не в клопотанні Трампа про зняття звинувачень.

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