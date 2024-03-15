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Суд відмовив Трампу в закритті справи про секретні документи

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 березня 2024, 02:34
Суд відмовив Трампу в закритті справи про секретні документи
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Суддя, яка головує у справі про секретні документи у Флориді, відхилила клопотання Дональда Трампа про закриття кримінальної справи за звинуваченням у незаконному володінні секретними документами.

Джерело: CNN, The Associated Press

Деталі: Окружний суддя США Айлін Кеннон видала постанову, в якій йдеться про те, що, хоча команда Трампа висунула "різні аргументи, що заслуговують на серйозний розгляд", зняття звинувачень не є виправданим. Справа стосується коробок з документами, деякі з них є засекреченими, які Трамп забрав до свого маєтку в Мар-а-Лаго, коли залишив Білий дім.

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Кеннон під час більш ніж тригодинних дебатів дала зрозуміти, що не має наміру закривати одну з чотирьох кримінальних справ проти Трампа.

Вона заслухала аргументи щодо клопотання Трампа, де його адвокати заявили, що закон, який прокурори використовували для звинувачення його у нібито зберіганні записів національної безпеки без дозволу, є занадто розмитим, щоб використовувати його проти колишнього президента.

У своєму запереченні Кеннон зазначила, що питання про потенційну розмитість закону було б краще підняти "під час брифінгу для присяжних та/або інших відповідних клопотаннях", а не в клопотанні Трампа про зняття звинувачень.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У червні минулого року Міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт щодо колишнього президента Дональда Трампа у справі про неналежне поводження із секретними документами.
  • Раніше уряд США вилучив понад 300 документів із грифами "секретно" в маєтку Трампа Мар-а-Лаго, включно з деякими матеріалами під грифом "цілком таємно".
  • Це вже другий випадок, коли Трампу, першому з колишніх президентів США, висувають кримінальні звинувачення. Його також звинуватили в суді штату Нью-Йорк у справі про виплату грошей порнозірці. Однак друга справа є значно серйознішою за першу, оскільки тут йдеться про федеральне звинувачення, а не на рівні штату, як у випадку з "порногрошима".

Теми: ТрампсудСША
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