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Суд отказал Трампу в закрытии дела о секретных документах

Ольга ГлущенкоПятница, 15 марта 2024, 02:34
Суд отказал Трампу в закрытии дела о секретных документах
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Судья, председательствующая по делу о секретных документах во Флориде, отклонила ходатайство Дональда Трампа о закрытии уголовного дела по обвинению в незаконном владении секретными документами.

Источник: CNN, The Associated Press

Детали: Окружной судья США Айлин Кэннон издала постановление, в котором говорится, что, хотя команда Трампа выдвинула "различные аргументы, заслуживающие серьезного рассмотрения", снятие обвинений не является оправданным. Дело касается коробок с документами, некоторые из них являются засекреченными, которые Трамп забрал в свое имение в Мар-а-Лаго, когда покинул Белый дом.

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Кэннон во время более чем трехчасовых дебатов дала понять, что не намерена закрывать одно из четырех уголовных дел против Трампа.

Она заслушала аргументы по ходатайству Трампа, где его адвокаты заявили, что закон, который прокуроры использовали для обвинения его в якобы хранении записей национальной безопасности без разрешения, является слишком размытым, чтобы использовать его против бывшего президента.

В своем возражении Кэннон отметила, что вопрос о потенциальной размытости закона было бы лучше поднять "во время брифинга для присяжных и/или других соответствующих ходатайствах", а не в ходатайстве Трампа о снятии обвинений.

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Предыстория:

  • В прошлом году Министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт в отношении бывшего президента Дональда Трампа по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами.
  • Ранее правительство США изъяло более 300 документов с грифами "секретно" в имении Трампа Мар-а-Лаго, включая некоторые материалы под грифом "совершенно секретно".

Темы: ТрампсудСША
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