Латвія може депортувати сотні росіян

Влада Латвії може депортувати 800 росіян, які не мають права на перебування у країні.

Джерело: представниця управління з питань міграції Латвії Мадара Пуке в ефірі телеканалу TV3, цитує Суспільне

Пряма мова: "На даний момент 800 осіб не отримали права на перебування в Латвії. Вони не подали заяви ні на постійне, ні на тимчасове проживання...

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Ми передали інформацію про цих осіб Державній прикордонній службі для подальшої перевірки.

У найближчі тижні буде зрозуміло, чи ці люди ще перебувають у Латвії. Якщо вони є, то будуть видані накази про виїзд на 30 днів".

Деталі: За словами Пуке, громадяни Росії, які не склали іспит з латиської мови, могли подати заяву на тимчасову посвідку на тимчасове проживання на два роки, після чого їх знання латиської мови знову перевірять із загрозою депортації.

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Нагадаємо: Раніше Конституційний суд Латвії визнав законним вимогу скласти іспит з латиської мови для росіян, які раніше були громадянами країни і мали постійну посвідку на проживання.

Управління з питань громадянства та міграції Латвії в січні 2024 року заявило, що депортація з Латвії загрожує 1 167 громадянам Росії, 789 з яких старше 60 років, і невідомо, скільки з них вже покинули країну.

Разом з тим глава МВС країни визнав, що замість масових депортацій, ймовірно, будуть окремі.