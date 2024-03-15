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Латвия может депортировать сотни россиян

Ольга ГлущенкоПятница, 15 марта 2024, 05:30
Латвия может депортировать сотни россиян
флаг Латвии. Фото: Getty Images

Власти Латвии могут депортировать 800 россиян, которые не имеют права на пребывание в стране.

Источник: представитель управления по вопросам миграции Латвии Мадара Пуке в эфире телеканала TV3, цитирует Суспільне

Прямая речь: "На данный момент 800 человек не получили права на пребывание в Латвии. Они не подали заявления ни на постоянное, ни на временное проживание...

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Мы передали информацию об этих лицах Государственной пограничной службе для дальнейшей проверки.

В ближайшие недели будет понятно, находятся ли эти люди еще в Латвии. Если они есть, то будут выданы приказы о выезде на 30 дней".

Детали: По словам Пуке, граждане России, которые не сдали экзамен по латышскому языку, могли подать заявление на временный вид на жительство на два года, после чего их знания латышского языка снова проверят с угрозой депортации.

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Напомним: Ранее Конституционный суд Латвии признал законным требование сдать экзамен по латышскому языку для россиян, которые ранее были гражданами страны и имели постоянный вид на жительство.

Управление по вопросам гражданства и миграции Латвии в январе 2024 года заявило, что депортация из Латвии грозит 1 167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет, и неизвестно, сколько из них уже покинули страну.

Вместе с тем глава МВД страны признал, что вместо массовых депортаций, вероятно, будут отдельные.

Темы: ЛатвияРосcиядепортация
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