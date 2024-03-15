Підірвався на "пелюстці" на своєму городі: у Куп’янську загинув чоловік
П'ятниця, 15 березня 2024, 09:07
43-річний мешканець міста Купʼянськ Харківської області загинув у результаті підриву на міні на власному городі.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова Синєгубова: "У м. Куп’янськ на своєму городі на невідомому вибуховому пристрої (попередньо міна "пелюстка") підірвався 43-річний чоловік".
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Деталі: Голова ОВА зазначив, що чоловік помер по дорозі в лікарню.