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Підірвався на "пелюстці" на своєму городі: у Куп’янську загинув чоловік

Ірина БалачукП'ятниця, 15 березня 2024, 09:07
Підірвався на пелюстці на своєму городі: у Куп’янську загинув чоловік
міна "пелюстка". скриншот

43-річний мешканець міста Купʼянськ Харківської області загинув у результаті підриву на міні на власному городі.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "У м. Куп’янськ на своєму городі на невідомому вибуховому пристрої (попередньо міна "пелюстка") підірвався 43-річний чоловік".

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Деталі: Голова ОВА зазначив, що чоловік помер по дорозі в лікарню.

Теми: Харківська областьвійнажертви
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