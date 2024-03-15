Підірвався на "пелюстці" на своєму городі: у Куп’янську загинув чоловік

43-річний мешканець міста Купʼянськ Харківської області загинув у результаті підриву на міні на власному городі.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "У м. Куп’янськ на своєму городі на невідомому вибуховому пристрої (попередньо міна "пелюстка") підірвався 43-річний чоловік".

Реклама:

Деталі: Голова ОВА зазначив, що чоловік помер по дорозі в лікарню.