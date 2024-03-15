Словацька опозиція готує нові протести проти уряду Фіцо

Словацька опозиція скликає велику акцію у Братиславі проти запланованої реформи суспільного мовника, у якій вбачають спробу взяти його під політичний контроль.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Euractiv

Деталі: Опозиційні словацькі партії "Прогресивна Словаччина" та "Свобода і солідарність" (SaS) запросили незгодних з політикою уряду Фіцо громадян вийти ввечері у п’ятницю у центр Братислави та висловитися проти проєкту реформи суспільного мовника RTVS.

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"Уряд анонсував "лобову" атаку на RTVS… Вони вже взяли під контроль верхівку розвідувального відомства і поліції, скасували спеціальну прокуратуру та погрожують Конституційному суду. Вони ганьблять нас за кордоном і ставлять під загрозу мільярдні кошти з фондів ЄС. Разом ми маємо показати, що демократія у Словаччині буде захищати себе", – заявив лідер "Прогресивної Словаччини" Міхал Шимечка у запрошенні на мітинг.

Акція стане поновленням антиурядових протестів після кількатижневої паузи, відколи головний привід обурення на той момент – щодо реформи кримінального кодексу – опинився на розгляді у суді з ініціативи опозиції та президентки. Протести призупинили, щоб не створювати враження тиску на суд.

Водночас, у Братиславі періодично проходили менші акції громадських ініціатив. Так, у вівторок сотні людей протестували проти проросійської зовнішньої політики уряду Фіцо.