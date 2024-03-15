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Словацкая оппозиция готовит новые протесты против правительства Фицо

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 марта 2024, 09:10

Словацкая оппозиция созывает большую акцию в Братиславе против запланированной реформы общественного вещателя, в которой видят попытку взять его под политический контроль.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Детали: Оппозиционные словацкие партии "Прогрессивная Словакия" и "Свобода и солидарность" (SaS) пригласили несогласных с политикой правительства Фицо граждан выйти вечером в пятницу в центр Братиславы и высказаться против проекта реформы общественного вещателя RTVS.

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"Правительство анонсировало "лобовую" атаку на RTVS... Они уже взяли под контроль верхушку разведывательного ведомства и полиции, отменили специальную прокуратуру и угрожают Конституционному суду. Они позорят нас за рубежом и ставят под угрозу миллиардные средства из фондов ЕС. Вместе мы должны показать, что демократия в Словакии будет защищать себя", – заявил лидер "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка в приглашении на митинг.

Акция станет возобновлением антиправительственных протестов после многонедельной паузы, когда главный повод возмущения на тот момент – по реформе уголовного кодекса – оказался на рассмотрении в суде по инициативе оппозиции и президента. Протесты приостановили, чтобы не создавать впечатление давления на суд.

В то же время, в Братиславе периодически проходили меньшие акции общественных инициатив. Так, во вторник сотни людей протестовали против пророссийской внешней политики правительства Фицо.

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Темы: Словакия
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