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Політики Франції розкритикували інтерв′ю Макрона щодо підтримки України

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 березня 2024, 10:08
Політики Франції розкритикували інтерв′ю Макрона щодо підтримки України
Емманюель Макрон, фото: Getty Images

Після інтерв′ю президента Франції Емманюеля Макрона 14 березня щодо ситуації в Україні і заяви про те, що потрібно бути готовими протистояти Росії, ліві і праві політики розкритикували очільника держави.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

Деталі: Лідер "Нацоб’єднання" Жордан Барделла звинуватив Макрона у тому, що він буцімто взявся за тему війни без конкретної мети та використовує її для внутрішніх електоральних цілей перед виборами. "Така форма легковажності, безвідповідальності й цинізму має чим турбувати французів", – заявив він.

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"Якщо підживлювати війну, врешті закінчується тим, що ведеш її, а хто хоче миру, ті готує мир. Він (Макрон) – ні", – прокоментував лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон, заявивши також, що Макрон "займається залякуванням", коли каже, що в Україні вирішується майбутнє не лише України, а й усієї Європи, у тому числі Франції. 

Очільник комуністів Фаб’єн Руссель заявив, що Макрон "готовий оголосити війну Росії, щоб "замаскувати свій провал у Франції". 

"Таке враження, що Макрон грається у війну як у конструктор Playmobil", – заявила племінниця Марін Ле Пен Маріон Маршаль, яка на європейських виборах очолюватиме список ультраправої партії Еріка Земмура "Reconquête!.

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Лідер правих "Республіканців" Ерік Сіотті поставив питання про те, чи Макрон "хоче воювати з Росією чи підсилити свої політичні позиції у розпал європейських виборів". 

"Підтримувати Україну – це потрібно. Але дмухати на вуглини потенційного світового конфлікту для електоральних цілей – ні", – додав Сіотті. 

Лідерка "зелених" Марін Тондельє сказала, що Макрон "не звучить переконливо" і фактично сам на сам у Європі з такою позицією.

Передісторія:

  • Увечері 14 березня Емманюель Макрон дав інтерв’ю французьким телеканалам, де ще раз пояснив, що вважає Росію серйозною стратегічною загрозою для Європи і супротивником Франції за даних обставин, тому Франція має рішуче підтримувати Україну.
  • Серед іншого, він наголосив, що тривалий мир в Україні вимагає таких умов завершення війни, коли Україна поверне контроль над усіма своїми територіями, включно з Кримом.
  • У тому ж інтерв'ю Макрон наголосив, що якщо Париж і вирішить відправити в Україну французькі війська, відповідальність за це лежатиме виключно на Росії.
  • Нагадаємо, раніше цього тижня у Національній асамблеї Франції схвалили доповідь прем'єра Габріеля Атталя щодо стратегії підтримки України та укладеної двосторонньої безпекової угоди.

Теми: МакронУкраїнавійнаРосія
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