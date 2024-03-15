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Политики Франции раскритиковали интервью Макрона о поддержке Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 марта 2024, 10:08
Политики Франции раскритиковали интервью Макрона о поддержке Украины
Эмманюэль Макрон, фото: Getty Images

После интервью президента Франции Эмманюэля Макрона 14 марта относительно ситуации в Украине и заявления о том, что нужно быть готовыми противостоять России, левые и правые политики подвергли критике главу государства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV

Детали: Лидер "Нацобъединения" Жордан Барделла обвинил Макрона в том, что он якобы взялся за тему войны без конкретных целей и использует ее для внутренних электоральных целей перед выборами. "Такая форма легкомыслия, безответственности и цинизма имеет чем беспокоить французов", – заявил он.

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"Если подпитывать войну, в конце концов заканчивается тем, что ведешь ее, а кто хочет мира, тот готовит мир. Он (Макрон) – нет", – прокомментировал лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон, заявив также, что Макрон "занимается запугиванием", когда говорит, что в Украине решается будущее не только Украины, но и всей Европы, в том числе Франции.

Глава коммунистов Фабьен Руссель заявил, что Макрон "готов объявить войну России, чтобы замаскировать свой провал во Франции".

"Такое впечатление, что Макрон играет в войну, как в конструктор Playmobil", – заявила племянница Марин Ле Пен Марион Маршаль, которая на европейских выборах будет возглавлять список ультраправой партии Эрика Земмура "Reconquête!".

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Лидер правых "Республиканцев" Эрик Сиотти задал вопрос, хочет ли Макрон "воевать с Россией или усилить свои политические позиции в разгар европейских выборов".

"Поддерживать Украину – это нужно. Но раздувать пожар потенциального мирового конфликта для электоральных целей – нет", – добавил Сиотти.

Лидер "Зеленых" Марин Тонделье сказала, что Макрон "не звучит убедительно" и фактически один на один в Европе с такой позицией.

Предистория:

  • Вечером 14 марта Эмманюэль Макрон дал интервью французским телеканалам, где еще раз объяснил, что считает Россию серьезной стратегической угрозой для Европы и противником Франции в данных обстоятельствах, поэтому Франция должна решительно поддерживать Украину.
  • Среди прочего, он отметил, что длительный мир в Украине требует таких условий завершения войны, когда Украина вернет контроль над всеми своими территориями, включая Крым.
  • В том же интервью Макрон подчеркнул, что если Париж и решит отправить в Украину французские войска, ответственность за это будет лежать исключительно на России.
  • Напомним, ранее на этой неделе в Национальной ассамблее Франции одобрили доклад премьера Габриэля Атталя по стратегии поддержки Украины и заключенного двустороннего соглашения по безопасности.

Темы: МакронУкраинавойнаРосcия
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