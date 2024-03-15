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СБУ затримала російського агента, який шпигував за кораблями ЗСУ на Одещині

Анастасія ПроцП'ятниця, 15 березня 2024, 10:40
СБУ затримала російського агента, який шпигував за кораблями ЗСУ на Одещині
Затримання зловмисника. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки викрила російського агента, який передавав окупантам інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони України на території Запоріжжя та в акваторії Чорного моря.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України 

Дослівно ОГП: "Наприкінці лютого 2024 року він отримав завдання щодо встановлення місць дислокації броньованих артилерійських катерів ВМС України в Одеській області.

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Скориставшись своїм робочим відрядженням до Одеси, підозрюваний зібрав необхідні для ворога розвіддані".

 
Затримання підозрюваного
Фото: СБУ

Деталі: За даними слідства, у березні 2023 року мешканця Запоріжжя, мешканець Запоріжжя, який працює далекобійником на одному з місцевих підприємств завербував представник російської спецслужби.

Зловмисник їздив по Україні та приховано фіксував розташування підрозділів ЗСУ та бойової техніки. Також він систематично інформував свого "куратора" про місця дислокації та переміщення Сил оборони України на території Запоріжжя. 

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Переписка підозрюваного з російським "куратором" 
Фото: СБУ

За кожне виконане доручення чоловік отримував до 10 тисяч грн. 

Правоохоронці затримали шпигуна під час підготовки до чергової передачі ворогу зібраних розвідданих.

 
Підозрюваний у держзраді
Фото: СБУ

Йому повідомили про підозру в державній зраді. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.

Теми: СБУОфіс генпрокурорадержзрада
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