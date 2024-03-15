Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ задержала российского агента, который шпионил за кораблями ВСУ в Одесской области

Анастасия ПроцПятница, 15 марта 2024, 10:40
СБУ задержала российского агента, который шпионил за кораблями ВСУ в Одесской области
Задержание злоумышленника. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности разоблачила российского агента, который передавал оккупантам информацию о местах дислокации и перемещения Сил обороны Украины на территории Запорожья и в акватории Черного моря.

Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины 

Дословно ОГП: "В конце февраля 2024 года он получил задание по установлению мест дислокации бронированных артиллерийских катеров ВМС Украины в Одесской области.

Реклама:

Воспользовавшись своей рабочей командировкой в Одессу, подозреваемый собрал необходимые для врага разведданные".

 
Задержание подозреваемого
Фото: СБУ

Детали: По данным следствия, в марте 2023 года жителя Запорожья, который работает дальнобойщиком на одном из местных предприятий завербовал представитель российской спецслужбы.

Злоумышленник ездил по Украине и скрыто фиксировал расположение подразделений ВСУ и боевой техники. Также он систематически информировал своего "куратора" о местах дислокации и перемещения Сил обороны Украины на территории Запорожья. 

ВИДЕО ДНЯ
 
Переписка подозреваемого с российским "куратором"
Фото: СБУ

За каждое выполненное поручение мужчина получал до 10 тысяч грн. 

Правоохранители задержали шпиона во время подготовки к очередной передаче врагу собранных разведданных.

 
Подозреваемый в госизмене
Фото: СБУ

Ему сообщили о подозрении в государственной измене. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Мужчине грозит пожизненное заключение.



Темы: СБУОфис генпрокурорагосизмена
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Нам нужны сутки": Шмыгаль рассказал, как будут возвращать свет украинцам

Альянс готов к конфликту с РФ — председатель Военного комитета НАТО

фото, видео, дополнено 5 погибших, 15 раненых, 3 пропавших без вести − последствия комбинированной атаки россиян

У "Дії" появились документы об образовании

США попросили Украину прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре — СМИ

По ДнепроГЭС было два прямых попадания: ГЭС-2 в критическом состоянии − Укргидроэнерго

Все новости...
СБУ
Хотел взорвать железную дорогу на Харьковщине: СБУ задержала российского агента
Открывала госпитали РФ в захваченных больницах: СБУ разоблачила депутата Херсонского облсовета
Дроны СБУ атаковали сразу три нефтеперерабатывающих завода в России – источник
Последние новости
18:34
В Киеве будут судить наркозависимую мать, которая лежала в парке без сознания: рядом был ее ребенок
18:18
Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики, в Одессе слышны взрыв
18:01
Вблизи Львова водитель сбил косулю и оставил ее на трассе: животное спасли волонтеры
17:52
Зеленский провел "энергетическую" Ставку
17:42
фото, видеоПредпринимателя и экс-директора предприятия Минобороны разоблачили на взятке в $600 тис
17:40
Олег Скрипка выпустил новый клип "Номад", создавший искусственный интеллект
17:34
Правительство одобрило законопроект по повышению акциза на топливо
17:19
В меню – "Мечта педофила" и "Проститутка": что известно о скандале с харьковским баром
17:11
Благодаря Катару удалось вернуть девять украинских детей
17:08
Закон в штате Теннесси будет защищать музыкальную индустрию от искусственного интеллекта
Все новости...
Реклама: