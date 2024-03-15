СБУ задержала российского агента, который шпионил за кораблями ВСУ в Одесской области
Контрразведка Службы безопасности разоблачила российского агента, который передавал оккупантам информацию о местах дислокации и перемещения Сил обороны Украины на территории Запорожья и в акватории Черного моря.
Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины
Дословно ОГП: "В конце февраля 2024 года он получил задание по установлению мест дислокации бронированных артиллерийских катеров ВМС Украины в Одесской области.
Воспользовавшись своей рабочей командировкой в Одессу, подозреваемый собрал необходимые для врага разведданные".
Детали: По данным следствия, в марте 2023 года жителя Запорожья, который работает дальнобойщиком на одном из местных предприятий завербовал представитель российской спецслужбы.
Злоумышленник ездил по Украине и скрыто фиксировал расположение подразделений ВСУ и боевой техники. Также он систематически информировал своего "куратора" о местах дислокации и перемещения Сил обороны Украины на территории Запорожья.
За каждое выполненное поручение мужчина получал до 10 тысяч грн.
Правоохранители задержали шпиона во время подготовки к очередной передаче врагу собранных разведданных.
Ему сообщили о подозрении в государственной измене. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Мужчине грозит пожизненное заключение.