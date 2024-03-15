Bloomberg: Британський уряд обговорює можливу заміну Сунака

Видання Bloomberg дізналося, що деякі міністри Великої Британії ведуть приватні дискусії заміни прем'єра країни Ріші Сунака до парламентських виборів.

Джерело: як пише "Європейська правда", про це Bloomberg повідомили поінформовані джерела

Деталі: За словами джерел, останніми днями міністри проводили закриті дискусії, вивчаючи можливість того, що керівна Консервативна партія може бути змушена замінити Сунака перед виборами.

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Співрозмовники пояснили виданню, що питання полягає в тому, чи допоможе тимчасовий лідер стримати сплеск популярності опозиційної Лейбористської партії.

У матеріалі йдеться, що каталізатором переговорів стала низка політичних скандалів, які продемонстрували нібито нездатність Сунака приймати швидкі політичні рішення, зокрема, йдеться про обіцянки щодо скорочення податків й суперечку навколо расистських висловлювань, зроблених, як стверджують, одним з найбільших донорів партії.

Джерела вказують, що міністри, які беруть участь у переговорах, залишаються прихильниками Сунака та не хочуть зміни очільника уряду.

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Жоден з конкурентів, схоже, не має достатньої підтримки, щоб кинути йому виклик, і тому прем'єр зможе протриматися до виборів, повідомляє Bloomberg.

Якщо з'явиться кандидат, який зможе обійняти посаду без великого конкурсу, Сунака, швидше за все, усунуть, розповіли два високопоставлені міністри.

Наразі консерватори очікують місцевих виборів, які відбудуться 2 травня. За словами одного з міністрів, в разі невдалих результатів прем'єру буде важко пояснити однопартійцям, чому він має повести консерваторів на парламентські вибори.

Раніше Сунак виключив проведення парламентських виборів 2 травня, заявивши, що натомість вони відбудуться пізніше цього року.

Згідно з нещодавнім опитуванням громадської думки, проведеним YouGov, керівна у Британії Консервативна партія ризикує зазнати приголомшливої поразки на майбутніх виборах.

Раніше Сунак наголошував, що його "робоче припущення" полягає в тому, що вибори відбудуться в другій половині 2024 року.

У липні рейтинг підтримки Сунака упав до найнижчого рівня з моменту призначення на посаду.