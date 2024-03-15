Bloomberg: Британское правительство обсуждает возможную замену Сунака

Издание Bloomberg узнало, что некоторые министры Великобритании ведут частные дискуссии замены премьера страны Риши Сунака до парламентских выборов.

Источник: как пишет "Европейская правда", об этом Bloomberg сообщили информированные источники

Детали: По словам источников, в последние дни министры проводили закрытые дискуссии, изучая возможность того, что правящая Консервативная партия может быть вынуждена заменить Сунака перед выборами.

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Собеседники объяснили изданию, что вопрос заключается в том, поможет ли временный лидер сдержать всплеск популярности оппозиционной Лейбористской партии.

В материале говорится, что катализатором переговоров стал ряд политических скандалов, которые продемонстрировали якобы неспособность Сунака принимать быстрые политические решения, в частности, речь идет об обещаниях по сокращению налогов и споре вокруг расистских высказываний, сделанных, как утверждают, одним из крупнейших доноров партии.

Источники указывают, что министры, участвующие в переговорах, остаются сторонниками Сунака и не хотят смены главы правительства.

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Ни один из конкурентов, похоже, не имеет достаточной поддержки, чтобы бросить ему вызов, и поэтому премьер сможет продержаться до выборов, сообщает Bloomberg.

Если появится кандидат, который сможет занять должность без большого конкурса, Сунака, скорее всего, отстранят, рассказали два высокопоставленных министра.

Сейчас консерваторы ожидают местных выборов, которые состоятся 2 мая. По словам одного из министров, в случае неудачных результатов премьеру будет трудно объяснить однопартийцам, почему он должен повести консерваторов на парламентские выборы.

Ранее Сунак исключил проведение парламентских выборов 2 мая, заявив, что вместо этого они состоятся позже в этом году.

Согласно недавнему опросу общественного мнения, проведенному YouGov, правящая в Британии Консервативная партия потерпит ошеломляющее поражение на выборах.

Ранее Сунак подчеркивал, что его "рабочее предположение" заключается в том, что выборы состоятся во второй половине 2024 года.

В июле рейтинг поддержки Сунака упал до самого низкого уровня с момента назначения на должность.