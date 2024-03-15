На вихідних в Україну прийде тепло – прогноз

У суботу 16 березня на більшій частині України опади не прогнозуються, лише на півдні місцями невеликий дощ.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру



Деталі: Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, на узбережжі морів 2-7° тепла; вдень 6-11° тепла, на заході країни до 15°.

Вночі та вранці на Прикарпатті та в більшості центральних областей туман. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с.



У Києві в суботу буде також без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 7-9°.



Прогноз погоди в Україні на 17 березня: опадів не очікується, лише в західних, вдень і Вінницькій, Житомирській та Київській областях дощ. Вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, удень 6-11° тепла, у західних областях вночі та вдень 3-8° тепла.



У столиці 17 березня вночі без опадів, удень дощ. Вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, удень 9-11° тепла.

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Додатково: За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, у Києві 16 березня найвища температура вдень була 13,7° у 1937 р., найнижча вночі -18,0° у 1942 р.

