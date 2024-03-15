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На выходных в Украину придет тепло – прогноз

Валентина РоманенкоПятница, 15 марта 2024, 13:04
На выходных в Украину придет тепло – прогноз
фото Unsplash

В субботу 16 марта на большей части Украины осадки не прогнозируются, лишь на юге местами небольшой дождь.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, на побережье морей 2-7° тепла; днем 6-11° тепла, на западе страны до 15°.
Ночью и утром на Прикарпатье и в большинстве центральных областей туман. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с.

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В Киеве в субботу будет также без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9°.

Прогноз погоды в Украине на 17 марта: осадков не ожидается, лишь в западных, днем и Винницкой, Житомирской и Киевской областях дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8°, днем 6-11° тепла, в западных областях ночью и днем 3-8° тепла.

В столице 17 марта ночью без осадков, днем дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 9-11° тепла.
Дополнительно: По данным Центральной геофизической обсерватории Бориса Срезневского, в Киеве 16 марта самая высокая температура днем была 13,7° в 1937 г., самая низкая ночью -18,0° в 1942 г.

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Темы: погода
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